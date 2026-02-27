Türk advierte que la IA sin supervisión debilita democracias y potencia la desigualdad

En la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Türk advirtió sobre los peligros que puede conllevar la falta de supervisión y rendición de cuentas adecuadas de la IA, aunque no obvió que también puede ayudar a proteger los derechos humanos.

La inteligencia artificial "ya predice crisis y conflictos, impulsa el progreso en la sanidad y la educación y ayuda a resolver retos globales como la inseguridad alimentaria", sostuvo el alto comisionado austríaco, pero a la vez aseguró que le preocupa su uso en conflictos armados.

Turk advirtió de que la IA "está controlada por un puñado de empresas, dirigidas por multimillonarios que tienen un enorme poder sobre las fuerzas que remodelan las sociedades" y que esto puede traer tanto buenas como malas consecuencias.

Además, el Alto Comisionado sostuvo que la IA tiene que ver con el poder, por lo que está "intrínsecamente ligada a los derechos humanos".

Por lo tanto, afirmó, se necesitan "dos pasos" para controlarla adecuadamente.

"Primero, tenemos que aumentar y democratizar la inversión en IA para el bien público", explicó. "Los incentivos deberían recompensar a las empresas por ofrecer una IA que beneficie a las personas, en lugar de a los beneficios", matizó Turk.

"Segundo, los derechos humanos deben estar integrados en el diseño, desarrollo y despliegue de la IA", subrayó el alto comisionado, para después puntualizar que los Estados tienen la responsabilidad de "regular la seguridad de estas tecnologías".

Turk anunció también que, en las próximas semanas, pondrá en marcha una Alianza Mundial por los Derechos Humanos que "representará a la mayoría silenciosa que lucha por un mundo más justo, pacífico y compasivo", sin ofrecer detalles.