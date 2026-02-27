Un detenido por grafiti en estatua de Churchill que lo llama 'criminal de guerra sionista'

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres (Met, o Scotland Yard) precisó que el varón fue visto rociando el monumento con espray rojo sobre las 4 de la madrugada hora local, y pocos minutos después fue detenido por varios agentes.

El hombre, que permanece bajo custodia, fue arrestado bajo sospecha de daños criminales con agravante racial, indicó la Met en un comunicado.

La Policía ha acordonado la zona mientras esta mañana se procede a la limpieza de la escultura de bronce, que fue cubierta de eslóganes como "Palestina libre" y "Detengan el genocidio" en Gaza.

También podía leerse la consigna "Globalicemos la intifada", interpretada por algunos como un llamado a la movilización internacional por la causa palestina pero considerada antisemita por la comunidad judía, que la vincula a ataques contra civiles.

El pasado diciembre, después de sendos atentados terroristas durante celebraciones judías en el Reino Unido y Australia, las Policías de Londres y Mánchester anunciaron que detendrían a quienes incitaran a la 'intifada', una palabra que en árabe significa 'levantamiento' y que se asocia a los distintos alzamientos del pueblo palestino contra Israel.

Por su parte, el Gobierno británico ha prometido más protección a la comunidad judía, después de que el pasado 2 de octubre un británico-sirio arrollara con un coche y apuñalara a varios feligreses en una sinagoga de Mánchester durante la festividad de Yom Kipur.

Tres personas murieron en ese atentado, incluidos el atacante y un feligrés que recibieron disparos de la Policía, y otras tres resultaron heridas.

Esta no es la primera vez que la estatua de Churchill, que gobernó entre 1940 y 1945 -durante la Segunda Guerra Mundial- y de nuevo entre 1951 y 1955, es objeto de vandalismo.

En junio de 2020, apareció con pintadas que acusaban al antiguo primer ministro de racista, durante una protesta del movimiento Black Lives Matter desencadenada por la muerte a manos de agentes policiales del afroamericano George Floyd en Estados Unidos.

En octubre de ese mismo año, un activista de la organización ecologista Extinction Rebellion fue condenado a pagar una multa tras pintar la palabra "racista" en el pedestal durante una protesta contra el cambio climático.

El monumento, de 3,65 metros de altura, fue creado por Ivor Roberts-Jones e inaugurado en 1973 por la esposa del exlíder 'tory', Clementine Churchill, y forma parte de un conjunto de doce estatuas dedicadas a estadistas en la plaza del Parlamento de Londres.