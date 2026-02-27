Mundo
Un manual sobre los drones llegará pronto a las escuelas rusas

Moscú, 27 feb (EFE).- Un manual sobre los drones estará disponible pronto en las escuelas rusas, señala este viernes el portal Fontanka.

El libro está dedicado al diseño de los vehículos no tripulados y la elección de ese campo como carrera profesional.

El manual se difundirá en las escuelas entre alumnos del 10 y 11 grado, de entre 16 y 17 años.

Actualmente, varias universidades rusas ofrecen a los estudiantes la posibilidad de profundizar en la construcción y el manejo de drones.

Según datos oficiales, Rusia fabrica unos 4.000 aparatos no tripulados cada día, una cifra que aumentó considerablemente tras el inicio de la campaña militar en Ucrania.