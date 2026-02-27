Un manual sobre los drones llegará pronto a las escuelas rusas

El libro está dedicado al diseño de los vehículos no tripulados y la elección de ese campo como carrera profesional.
El manual se difundirá en las escuelas entre alumnos del 10 y 11 grado, de entre 16 y 17 años.
Actualmente, varias universidades rusas ofrecen a los estudiantes la posibilidad de profundizar en la construcción y el manejo de drones.
Según datos oficiales, Rusia fabrica unos 4.000 aparatos no tripulados cada día, una cifra que aumentó considerablemente tras el inicio de la campaña militar en Ucrania.