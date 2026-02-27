Una imagen de El País de la Huerta Sur durante la dana, Premio Rey de España de Fotografía

En la fotografía, seis bomberos sujetan un poste dañado en la localidad de Alfafar mientras cortan la parte inferior para poder retirarlo, tras el paso de la dana el 29 de octubre de 2024, que provocó una catástrofe sin precedentes con 230 víctimas mortales, graves inundaciones y daños masivos en la región de Valencia (este de España).

El jurado destacó que la fotografía "conmueve" por el trabajo conjunto de los equipos de rescate, demuestra "resiliencia" y en una sola imagen "logra resumir toda la tragedia".

La otra finalista a mejor Fotografía, categoría que recibió 10 propuestas, fue "O Golpe", publicada en O Estado de S.Paulo (Brasil) y que muestra al expresidente brasileño Jair Bolsonaro exhibiendo la tobillera electrónica que se le impuso por riesgo de fuga tras ser condenado.

Un jurado internacional, integrado por prestigiosos periodistas, eligió a dos finalistas en cada una de las seis categorías de los premios, dotados con 10.000 euros y a los que han concurrido en esta edición 230 candidaturas de una veintena de países.

Organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), estos premios reconocen anualmente desde 1983 la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Brasil es el país de procedencia de 75 de las candidaturas recibidas esta vez, seguido de España (55), Colombia (28), México (22), Argentina (8), Ecuador (7), Portugal (6), Venezuela y Honduras (3 cada uno), Perú, Estados Unidos y Angola (2 cada uno), y Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador y Cuba (1 cada uno).

En esta edición ha presidido el jurado, en representación del director de la Aecid, Antón Leis, la directora de Comunicación del organismo, Inés López del Pino, mientras que la vicepresidencia la ha ejercido el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

Junto a ellos, han formado parte del jurado como vocales Laura Puertas, directora de información de Medcom (Panamá); Martha Ramos, directora general editorial del grupo OEM (México); Luisa Meireles, directora de Información de la agencia portuguesa LUSA; Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes, y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Estos galardones, patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts, buscan la promoción del mejor periodismo en las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués.

La entrega de los premios, que incluyen una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios junto a los 10.000 euros, una cantidad a nivel de los Pulitzer, se realizará en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por determinar.