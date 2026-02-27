Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 1,19 % tras acuerdo Amazon-Nvidia-OpenAI

A los diez minutos de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba hasta los 48.908 puntos; el selectivo S&P 500 perdía un 0,88 %, hasta las 6.848 unidades, y el tecnológico Nasdaq restaba un 1,16 %, hasta 22.611 puntos.

OpenAI, la empresa detrás del chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, anunció este viernes una ronda de financiación histórica de 110.000 millones de dólares por parte de Amazon, Nvidia y SoftBank que eleva a OpenAI a una valoración prefinanciación de 730.000 millones de dólares, consolidándose como uno de los gigantes tecnológicos más valiosos del mundo.

La operación cuenta con la participación estratégica de Amazon (50.000 millones), Nvidia (30.000 millones) y SoftBank (30.000 millones) y se espera que otros inversores financieros se unan a la ronda en las próximas semanas, según informó la compañía en un comunicado.

Las dos empresas del grupo de los siete fantásticos abrían en rojo, con Amazon empezando la jornada retrocediendo un 0,84 %, y Nvidia, que había bajado varios puntos pese a anunciar resultados sólidos el miércoles, también bajaba otro 2,15 %.

Mientras, las acciones de Netflix subían un 9 % después de que la plaforma de 'streaming' se retirase de la batalla por comprar Warner Bros. Discovery (WBD) después de que su junta de accionistas se inclinase por la nueva oferta presentada esta semana por su rival en esta puja, Paramount Skydance (PSKY).

Por su parte, las acciones de PSKY avanzaban un 5,08 % y las de Warner caían un 2 %.

Block, la compañía de pagos de uno de los cofundadores de Twitter que opera Square y Cash App, subía casi un 18 % después de que su fundador, Jack Dorsey, anunciara ayer un recorte de más de 4.000 puestos de trabajo -cerca del 40 % de su plantilla- como parte de una reestructuración para que la inteligencia artificial (IA) optimice sus operaciones.

Las acciones de Dell también se disparaban, hasta casi un 17 %, después de que la compañía anunciara previsiones muy optimistas beneficiándose de la IA.