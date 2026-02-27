Wall Street cierra en rojo jornada, semana y mes, entre temores por la IA y los aranceles

Al cierre del viernes, el Dow Jones bajó un 1,05 %, hasta los 48.977 puntos; el S&P 500 cedió un 0,43 %, hasta 6.878 unidades, y el Nasdaq descendió un 0,92 %, hasta 22.668 enteros.

En el conjunto de la semana, marcada por la volatilidad y que parecía que terminaría con leves ganancias, el Dow Jones baja un 1,31 %, el S&P 500 un 0,44 % y el Nasdaq un 0,95 %.

En febrero, el Dow Jones cede un 0,2 %, el S&P 500 un 0,8 % y el Nasdaq un notable 3,5 %.

Los datos económicos publicados recientemente muestran que la inflación persiste en EE.UU. y el mercado laboral no acaba de salir de su periodo de debilidad, mientras que la Reserva Federal está dividida respecto a la política de tipos de interés, resumieron los analistas de Wells Fargo en una nota.

Este viernes, el índice de precios al productor, muy seguido por la Fed, reflejó un encarecimiento acelerado en enero, con la medida subyacente aumentando el 0,8 % mensual y el 3,6 % interanual, por encima de lo esperado.

Otro factor en juego ha sido el revés judicial a parte de la política arancelaria del Gobierno de EE.UU. y la renovada incertidumbre comercial después de que el presidente, Donald Trump, respondiera al fallo del Supremo sobre esta anunciando un arancel global del 15 %.

El mes ha tenido subidas, que llevaron al Dow Jones a superar por primera vez los 50.000 puntos, pero también bajadas, a medida que los inversores decidían recabar sus ganancias y acudían a activos más seguros, como la deuda pública.

En el plano corporativo, han estado en el foco las empresas relacionadas con la IA, ante nuevos temores por una burbuja en ese sector y por el impacto de esta tecnología en otras firmas y en el mercado de empleo.

La fabricante de chips Nvidia, líder en IA, divulgó esta semana unos resultados trimestrales y anuales estelares, pero pierde en torno al 7 % acumulado en lo que algunos analistas consideran movimientos de "sell the news" (vender acciones tras una noticia).

Los analistas de Jefferies indicaban hoy en una nota que la "IA está avanzando a expensas del software", sector que ha sido "la mayor víctima" del desarrollo de las tecnologías inteligentes, con una caída en las cotizaciones del 20 % desde el inicio de este año.

De manera similar, la batalla por el gigante mediático Warner Bros Discovery parece llegar a su fin después de que Paramount Skydance hiciera una oferta de compra superior a la de Netflix y la plataforma de contenidos se retirara hoy de la puja.

Los inversores celebraron el hito haciendo subir hoy tanto a Netflix (13 %) como a Paramount (21 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas supera los 67 dólares, una ganancia del 0,9 % semanal, impulsado por el riesgo geopolítico en Oriente Medio, en medio de las conversaciones nucleares entre EE.UU. e Irán y un posible ataque estadounidense a la nación persa.