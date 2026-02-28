Alauda Ruiz de Azúa, cuarta mujer que gana el Goya a la mejor dirección

La directora vasca es además la primera mujer que suma el premio recibido este domingo al de mejor dirección novel, que logró en 2023 por 'Cinco lobitos'.

Hubo que esperar once ediciones para ver a una mujer alzar el Goya a la mejor dirección. La afortunada fue Pilar Miró, en 1997, con 'El perro del hortelano', que se llevó esa noche siete galardones, entre ellos el de mejor guión adaptado, compartido por la propia Miró con Rafael Pérez Sierra.

La siguiente fue Icíar Bollaín, que ganó el premio en 2004 con 'Te doy mis ojos', gran triunfadora ese año con siete Goyas, incluidos el de mejor película y el de mejor guión adaptado, compartido con Alicia Luna.

Dos años después se unió a la lista Isabel Coixet, que además del premio a la dirección se llevó el de guión original y el de mejor película por 'La vida secreta de las palabras', que en total sumó cuatro Goyas.

Coxiet, hasta esta noche última mujer ganadora del Goya a la mejor dirección y única en lograrlo dos veces, repitió premio en 2018 por 'La librería', que también se llevó los de mejor película y mejor guión adaptado, obtenido por la propia Coixet.