Albares informa a españoles que están en Oriente Medio de que embajadas están operativas

Albares ha escrito en X: "A LOS ESPAÑOLES EN ORIENTE MEDIO: Todas nuestras Embajadas en la región están plenamente operativas, con información actualizada en sus webs y redes y a través de sus teléfonos de emergencia".

Así mismo ha informado de que la unidad de emergencia consular en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España está operativa las 24 horas y ha facilitado el teléfono: +34910001249".

Irán ha atacado bases estadounidenses en varios países de la región, entre ellos Emiratos y Kuwait, en represalia a la operación que este sábado ha lanzado Estados Unidos e Israel en Irán.