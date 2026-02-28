Alemania advierte en contra de viajes a Israel y otros países de Oriente Medio

En un comunicado, el Ministerio de Defensa avisó contra los viajes a Israel, los territorios palestinos, Líbano, Jordania, Siria, Irak, Irán, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Catar y Yemen.

"Hay que contar con nuevos ataques. El espacio aéreo en Israel y en Irán está cerrado. En cualquier momento puede haber nuevos cierres del espacio aéreo en la región. Varias aerolíneas han suspendido sus vuelos", indica la nota.

A las personas que se encuentran en la región se les recomienda inscribirse en las listas de prevención de crisis del Ministerio alemán de Exteriores, que en caso de ataques busquen refugios antiaéreos y que se mantengan lejos de las ventanas si están en el interior de un edificio.