28 de febrero de 2026 - 18:45

Álvaro Cervantes, Goya a mejor actor de reparto, al que aspiraba Juan Minujín

Barcelona (España), 28 feb (EFE).- Álvaro Cervantes ganó este sábado el Goya a mejor actor de reparto por su papel en 'Sorda', en la 40 edición de los premios de cine español, que se celebran en Barcelona.

En esta categoría también estaba nominado el argentino Juan Minujín, por 'Los domingos', la película favorita de la edición, con 13 nominaciones.

En el filme, sobre la vocación religiosa de una adolescente, Minujín interpreta al marido de la tía que se opone a los deseos de su sobrina.

Era la primera nominación al Goya para Minujín, conocido por su trabajo en series como 'El marginal' o 'División Palermo' y películas como 'Vaquero', 'Zama' o 'Cordero de Dios'

Completaban el quinteto nominado Miguel Rellán, por 'El cautivo'; Tamar Novas, por 'Rondallas', y Kandido Uranga, por 'Maspalomas'.