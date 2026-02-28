Arabia Saudí condena "brutal" represalia iraní y guarda silencio sobre ataques israelíes

En un comunicado del Ministerio de Exteriores saudí difundido en las redes sociales, el gobierno de Riad denunció la "flagrante violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin, el Estado de Qatar, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania" y afirmó su "plena solidaridad y apoyo a los países hermanos" que han recibido ataques.

En este sentido, Arabia Saudí pondrá "todas sus capacidades para apoyarlos en todas las medidas que adopten", al tiempo que advirtió "de las graves consecuencias de la continua violación de la soberanía de los países y de los principios del derecho internacional".

El breve comunicado no menciona o no se refiere explícitamente a los ataques de Israel y EE.UU contra Irán de esta mañana, que destataron la respuesta iraní.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.

La Guardia Revolucionaria indicó que esta respuesta, denominada ‘Operación Verdadera Promesa 4’ se da en respuesta a la "agresión estadounidense-sionista" en suelo iraní.

“Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados", señaló el cuerpo paramilitar.

Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia las bases militares estadounidenses en la región y contra Israel.