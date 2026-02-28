Argelia pide moderación y responsabilidad para evitar más inestabilidad en Oriente Medio

En un escueto comunicado en el que eludió mencionar los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los bombardeos iraníes de represalia, el Ministerio argelino de Exteriores expresó su "profunda preocupación" por la evolución y lamentó "el fracaso de las negociaciones" sobre el programa nuclear iraní.

"Las negociaciones llevadas a cabo bajo la mediación del Sultanato de Omán generaron y alimentaron la esperanza de una conclusión pacífica de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos", indicó la nota.

"El fracaso de estas negociaciones, que ahora se manifiesta en una escalada militar de consecuencias impredecibles, es profundamente lamentable", añadió.