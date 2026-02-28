Argentina eleva alertas de seguridad tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente", expresó el mensaje.

La orden presidencial insta al Sistema de Inteligencia Nacional a monitorear "de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional".

La medida incluye "objetivos sensibles del país", entre los que incluye infraestructura crítica y la comunidad judía, "con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes".

También se reforzará el patrullaje de fronteras y la custodia de las sedes diplomáticas extranjeras en el país.

"El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión", concluye el comunicado oficial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado enero, el Gobierno argentino declaró a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como una "organización terrorista" y declaró al grupo "sujeto a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades".

El Gobierno argentino responsabilizó a esa formación militar iraní de los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires de 1992, con 29 muertos, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa ciudad en 1994 y que causó 85 víctimas mortales.

Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hizbulá.