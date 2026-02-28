Australia apoya el ataque de EEUU en Teherán "para impedir que Irán obtenga arma nuclear"

"Apoyamos las medidas de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que siga amenazando la paz y la seguridad internacionales", expresó el laborista en X, donde ratificó su apoyo "al valiente pueblo iraní en su lucha contra la opresión".

A su juicio, el programa nuclear de Irán "constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundial".

Albanese recordó sus denuncias de que Irán dirigió en 2024 al menos dos ataques en Australia contra la comunidad judía, por lo que Camberra expulsó al entonces embajador iraní, suspendió las operaciones de la Embajada australiana en Teherán e incluyó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

"Durante décadas, el régimen iraní ha sido una fuerza desestabilizadora mediante sus programas de misiles balísticos y nucleares, su apoyo a agentes armados y sus brutales actos de violencia e intimidación", insistió el australiano.

Además, dijo que el régimen iraní ha desatendido los llamamientos de la comunidad internacional para que respete los derechos humanos y, además, "ha instigado una brutal represión contra su propio pueblo, dejando miles de civiles iraníes muertos".