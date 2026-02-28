Banco Central de Bolivia establece numeración de billetes que iban en el avión siniestrado

El ente emisor inhabilitó a primera hora de hoy los billetes de 10,20 y 50 bolivianos de la Serie B de la Nueva Familia de Billetes de Boliviano para su uso y circulación, después de que parte del cargamento de valores quedara esparcido tras el accidente en cercanías del aeropuerto internacional de El Alto.

"Hemos podido ya identificar con precisión la numeración individual de todos los billetes que fueron transportados en la aeronave accidentada, tenemos todas las series", dijo el presidente del BCB, David Espinoza, en una conferencia de prensa.

Con esta decisión, la medida de "invalidez temporal" de la Serie B "será levantada a partir del lunes 2 de marzo, por lo que los billetes de las denominaciones 10,20 y 50 bolivianos "tendrán plena validez legal y podrán circular con total normalidad", aclaró Espinoza.

"Hay una excepción, únicamente serán invalidados los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de la Serie B que formaban parte del lote transportado en el avión siniestrado", señaló el presidente del ente emisor.

El BCB estableció que 17,1 millones de piezas eran transportadas en el avión, 5,4 millones de 10 bolivianos, 7,2 millones de 20 bolivianos y 4,5 millones de 50 bolivianos, confirmó Espinoza.

El 30 % de esa cantidad, es decir, 5,1 millones de piezas fueron "sustraídas" por algunas personas del lugar del accidente, sostuvo Espinoza.

El ente emisor pondrá en conocimiento del sistema financiero y de la población la "la numeración exacta" de estos billetes invalidados a través de medios oficiales.

Asimismo, se habilitará una aplicación digital para que las personas que reciban billetes de esas denominaciones puedan corroborar si son del lote siniestrado o no.

El accidente ocurrió pasadas las 18:00 hora local del viernes (22:00 GMT) cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.

Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que llevó a los bomberos a dispersarlas con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó este sábado que 50 personas fueron detenidas después de haber sido descubiertas portando paquetes de billetes.

La Fiscalía y el Gobierno confirmaron que hasta el momento hay 22 personas fallecidas y 37 heridas, además de al menos 15 vehículos afectados.