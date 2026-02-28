Bélgica "entiende" los motivos de seguridad y "frustración" que impulsaron ataque a Irán

"Entendemos los profundos imperativos de seguridad y la prolongada frustración por la negativa de Irán a participar de manera constructiva que han impulsado esta línea de actuación, aunque mantenemos que la fuerza militar debe ser siempre el último recurso, sujeto al derecho internacional", dijo el ministro belga a través de redes sociales.

En un extenso mensaje, Prévot dijo que Bélgica "sigue de cerca" la situación en Irán y en la región, y añadió que ya se ha celebrado "una primera reunión de crisis" a la que se le sumarán otras a lo largo del día.

También aseguró estar "en estrecho contacto" con sus embajadas e instó a todos los belgas que se encuentran en la región a seguir instrucciones de las autoridades locales y mantenerse a salvo.

"Hacemos un llamamiento a todas las partes para que garanticen la protección de la vida de los civiles en todo momento", dijo.