Bielorrusia consternada por la muerte de menores en Irán tras el ataque al país persa

"Condenamos enérgicamente cualquier acción armada que cause víctimas civiles, incluido el uso indiscriminado de la fuerza", señala la nota oficial.
Según el comunicado, causa especial consternación "la noticia de la ciudad iraní de Minab, donde decenas de menores murieron en un ataque a una escuela de niñas".
"Estamos convencidos de que no hay ni puede haber ningún objetivo que justifique la muerte de niños", agrega la nota.
Las autoridades iraníes han confirmado que el número de muertos en el ataque israelí contra una escuela femenina de primaria en Minab asciende a 85.
Rusia, que ha condenado la ofensiva que efectuaron contra Irán fuerzas estadounidenses e israelíes, aseguró que esta llevaba tiempo preparándose, mientras Israel aseguraba no tener interés en un conflicto armado con la República Islámica.
"No deja lugar a dudas que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU", señaló Exteriores ruso.
Poco después de la difusión de la nota, Moscú informó de una conversación telefónica entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo iraní, Abás Araqchí.
El pasado 30 de enero, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, visitó por sorpresa Moscú y fue recibido por el líder ruso, Vladímir Putin, sin que los resultados de esa reunión se hicieran públicos.