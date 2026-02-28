Brasil condena ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

En un comunicado, la cancillería expresó la "profunda preocupación" de Brasil por las acciones militares y subrayó que ocurrieron en medio de un proceso de negociación entre las partes, un camino que Brasil ha defendido tradicionalmente como solución a las tensiones en Oriente Medio.

Asimismo el Ejecutivo instó a los involucrados a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima contención para evitar una escalada de las hostilidades y garantizar la protección de civiles y de infraestructuras civiles.