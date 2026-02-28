Mundo
28 de febrero de 2026 - 10:10

Brasil condena ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Río de Janeiro, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Brasil condenó este sábado los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y afirmó que la negociación es "el único camino viable para la paz" en la región.

Por EFE

En un comunicado, la cancillería expresó la "profunda preocupación" de Brasil por las acciones militares y subrayó que ocurrieron en medio de un proceso de negociación entre las partes, un camino que Brasil ha defendido tradicionalmente como solución a las tensiones en Oriente Medio.

Asimismo el Ejecutivo instó a los involucrados a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima contención para evitar una escalada de las hostilidades y garantizar la protección de civiles y de infraestructuras civiles.