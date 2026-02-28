Caos en Teherán: calles bloqueadas por tráfico, padres recogiendo niños y colas en cajeros

En la avenida Jordan el alto número de vehículos paralizó la circulación hasta el punto de que varios conductores se bajaron de sus coches para tratar de poner orden y restablecer el movimiento, según pudo observar EFE.

Aunque las primeras explosiones se produjeron más al sur de la ciudad de 12 millones de habitantes hasta este lugar llegaba el olor a quemado y químico de los impactos israelíes.

Muchos de los que circulaban en la ciudad llevaban a niños consigo tras recogerlos de los centros escolares que había abierto apenas dos horas antes.

En un colegio de la zona, el alto número de padres que habían acudido bloqueaban la calle en medio de gestos de preocupación.

También había gestos de preocupación en las colas que se formaron en varios cajeros automáticos de la avenida Jordan, con numerosas personas que buscaban sacar dinero en efectivo.

Esa medida está provocada porque durante la guerra de los 12 días de junio entre Irán e Israel numerosos bancos iraníes fueron jaqueados y no fue posible utilizar las tarjetas de crédito con las que se suelen pagar los gastos.

En medio de todo esto, la Aviación Civil de Irán anunció el cierre del espacio aéreo durante seis horas y pidió a los ciudadanos que no acudan a los aeropuertos.

Israel y Estados Unidos confirmaron los ataques que suceden a las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda de produjo el jueves y había otra prevista para el lunes.

Esas negociaciones se mantuvieron bajo la amenaza militar de Estados Unidos que ha aseguro que atacaría al país persa si no se alcanzaba un acuerdo para lo que ha realizado en Oriente Medio el mayor despliegue militar desde 2003.