Catar asegura haber "frustrado con éxito" ataques iraníes contra su territorio

"El Ministerio de Defensa anuncia que, gracias a la alta preparación, la vigilancia de seguridad y la coordinación conjunta entre las autoridades pertinentes, ha frustrado con éxito una serie de ataques dirigidos contra el territorio del país", aseguró un breve mensaje oficial en X, que no ofrece más detalles.

Asimismo, las autoridades anunciaron el cierre temporal del espacio aéreo y pidieron a la población que se mantenga en el interior de los edificios y alejada de las inmediaciones de instalaciones militares.

Además, el canal oficial iraní Press TV informó de un ataque en Baréin contra la base naval que Estados Unidos tiene en ese país, y publicó fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil en un punto de la ciudad cerca de la línea de costa.

La agencia de noticias iraní Fars indicó que cuatro importantes bases estadounidenses en Catar, Kuwait, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos están bajo un fuerte ataque con misiles de la Guardia Revolucionaria Iraní.

Medios de varios países también hablan de explosiones en otros países del golfo y la agencia y el servicio de radiodifusión pública de Irán (IRIB) informó de que las fuerzas iraníes han atacado bases estadounidenses en la región.

Todo estos reportes llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciase el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas este sábado contra diversos puntos de la nación persa.