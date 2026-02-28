Catar pide cese de toda acción bélica en la región y volver a las "negociaciones"

Así lo indicó en un comunicado en la red social X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Mohamed al Ansari, que aseguró que tanto el ataque "frustrado" iraní como los bombardeos de Israel y EE.UU sobre Irán solo son una escalada "que socavará la seguridad y la estabilidad en la región, arrastrándola a situaciones con repercusiones desastrosas para la paz y la seguridad internacionales”.

Así, exigió “el cese inmediato de todas las operaciones militares y un retorno serio a la mesa de negociaciones y al diálogo”.

“Recalcamos que el Estado de Qatar fue uno de los primeros países en advertir sobre las consecuencias de la escalada israelí en la región, instando a priorizar las soluciones diplomáticas y a defender el principio de buena vecindad y desescalada”.

El Ministerio de Defensa catarí anunció este sábado que ha "frustrado con éxito" varios ataques iraníes lanzados contra su territorio, donde Estados Unidos tiene la base de Al Udeid, su principal localización miliar en la región.

"El Ministerio de Defensa anuncia que, gracias a la alta preparación, la vigilancia de seguridad y la coordinación conjunta entre las autoridades pertinentes, ha frustrado con éxito una serie de ataques dirigidos contra el territorio del país", aseguró un breve mensaje oficial en X, que no ofrece más detalles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, las autoridades anunciaron el cierre temporal del espacio aéreo y pidieron a la población que se mantenga en el interior de los edificios y alejada de las inmediaciones de instalaciones militares.

Fuentes iraníes han informado de que en represalia por los ataques sufridos esta mañana en territorio iraní, se han enviado misiles contra bases estadounidenses en Baréin, Catar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.

Todo estos reportes llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciase el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas este sábado contra diversos puntos de la nación persa.