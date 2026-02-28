Coalición antinuclear ICAN: "los ataques de Israel y EEUU son totalmente irresponsables"

"La acción militar no es una solución viable ni a largo plazo para prevenir la proliferación nuclear", subrayó en un comunicado la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke, quien exigió que "toda acción militar cese de inmediato".

Advirtió que se corre el riesgo de "una guerra más amplia, que amenazaría aún más la vida de civiles en toda la región".

Parke agregó que la peligrosa escalada del conflicto ha socavado las perspectivas de éxito en las negociaciones que mantenían Irán y Estados Unidos para abordar la cuestión nuclear iraní, con dos encuentros celebrados las dos últimas semanas en Ginebra.

"La solución para poner fin tanto al riesgo de proliferación nuclear como al uso de armas nucleares es que todos los países, incluidos los poseedores con armas nucleares, como Estados Unidos e Israel, se adhieran al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares", aseguró la directora ejecutiva.