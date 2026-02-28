Colonos israelíes agreden a seis palestinos en Cisjordania pese a la escalada regional

"Los equipos en Tubas (norte) están tratando a cinco personas heridas en un ataque de colonos en la zona de Ras al Ahmar del norte del Valle del Jordán. Tres de los heridos han sido llevados al hospital", informó la organización en un primer comunicado.

La agencia oficial palestina indicó que los colonos atacaron a los palestinos y les rociaron directamente a la cara con gas pimienta, lo que les causó quemaduras y lesiones.

Poco después, en la zona de Hebrón (sur) los paramédicos trataron a sus un palestino de 39 años que recibió un disparo a manos de colonos en el conjunto de aldeas de Masafer Yatta.

Wafa recogió que uno de los disparos impactó al herido en la mano y fue llevado al hospital.

Los colonos atacaron a dos familias, los Majambra y los Awad, en sus aldeas cuando pastoreaban y trataron de robarles el ganado.

Además, una redada de las fuerzas armadas en Al Jader (al sur de Belén) se saldó con varios palestinos intoxicados con gas lacrimógeno después de que soldados israelíes dispersaran a la población con él.

Estos ataques, que se producen a diario en el enclave, se dan hoy a pesar de la escalada entre Israel y Estados Unidos contra Irán que mantiene a la población y las fuerzas armadas israelíes por la constante llegada de oleadas de misiles de la República Islámica al país.

Aunque Cisjordania no es un objetivo iraní, en ofensivas previas se han registrado heridos e incluso muertos por la caída de proyectiles o las carcasas de estos mismos tras su intercepción.

El Gobierno palestino anunció en la mañana de este sábado una serie de medidas para la población de Cisjordania ante la situación regional, entre las que se enmarca la limitación de las reuniones en espacios públicos o los desplazamientos.

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron a EFE que están aplicando restricciones en el enclave, alegando evitar que milicias locales aprovechen la situación actual para atacar Israel, entre las que se encuentra el cierre intermitente de los pasos fronterizos con territorio israelí o las restricciones de movilidad internas.