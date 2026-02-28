Costa celebra la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y pide que restablezca la paz

"Acojo con satisfacción la reunión celebrada hoy por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Debe trabajar para restablecer la paz y la estabilidad en la región y garantizar que Irán nunca adquiera armas nucleares", dijo Costa este sábado en redes sociales.

Costa condenó "enérgicamente" los ataques de Irán contra sus países vecinos y dijo que "estos ataques representan una peligrosa escalada de la situación militar en Oriente Medio".

"Expreso mi plena solidaridad con los países afectados", añadió.

El Consejo de Seguridad se reunirá de urgencia a las 16:00 horas (20:00 GMT) bajo la presidencia rotatoria del Reino Unido, que ejerce este cargo por última vez antes de que Estados Unidos asuma la presidencia en marzo.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, pidió este sábado al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad del organismo que actúen "sin demora para preservar la paz y la seguridad internacionales" tras los ataques de EE. UU. e Israel contra el país.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reunirán este domingo por la tarde por videoconferencia en un Consejo extraordinario para abordar la crisis en Oriente Medio, mientras que los embajadores de los Estados miembros mantendrán también una reunión de emergencia previamente.