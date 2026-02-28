Cuba insta al Consejo de Seguridad a ejercer su "responsabilidad" de "mantener la paz"

En una declaración, el Ministerio cubano de Relaciones exteriores condenó "en los términos más enérgicos" los ataques que, según EE.UU., han acabado con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, y otras autoridades del país, además de dañar infraestructuras políticas y militares clave.

El Gobierno cubano criticó "esta irresponsable y deliberada agresión" que "boicotea, por segunda ocasión, los esfuerzos de la diplomacia internacional con relación a la cuestión nuclear", además de quebrantar "la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán, en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional".

Además, consideró que estas acciones de Washington y Tel Aviv "ponen en grave peligro la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional, cuyos efectos ya se registran en la región del Oriente Medio".

"Cuba se suma a los llamados internacionales para detener esta agresión de inmediato (...) y evitar una escalada promovida por conocidos intereses hegemónicos y declaradas intenciones de dominación mediante el uso de la fuerza militar que arrastre a otros países en la región, con impredecibles consecuencias".

Asimismo, el Gobierno cubano instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a ejercer "su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales"; y a la Asamblea General de la ONU a movilizar "la comunidad internacional para restaurar la paz, con la urgencia y la determinación que exige el momento".

En opinión de La Habana, "debe prevalecer el respeto estricto a los principios del Derecho Internacional y la Carta de la ONU, en especial, la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos, la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y la solución pacífica de las controversias".

EE.UU. ha intervenido militarmente en los últimos dos meses en Venezuela e Irán, dos aliados clave de Cuba. Además, Washington ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre La Habana, instándole a negociar mientras bloquea toda entrada de petróleo a la isla.