Dos puertos cerca del Canal de Panamá restablecen operaciones tras salida de empresa china

Se trata de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco que hay en torno al paso navegable y que en el 2025 movieron 2,67 millones y 1,21 millones de contenedores, respectivamente, lo que en conjunto representa el 38 % del total del sistema portuario panameño.

El puerto de Balboa, el segundo de mayor movimiento de carga de Panamá, "ha sido reactivado y opera al 100 % de su capacidad", informó la Presidencia panameña a través de sus redes sociales.

APM Terminals Panamá, filial de la danesa Maerks y que desde el lunes pasado opera Balboa, detalló que "se concluyó con el 100 % de la capacitación del personal en el nuevo sistema operativo", un paso clave para la operatividad de la terminal.

En un comunicado, APM precisó que "se ha realizado más de 3.900 movimientos en cinco portacontenedores, y por puerta se ha realizado más de 900 movimientos de camiones entre exportaciones, importaciones y recepción de contenedores vacíos, al tiempo que "se mantiene el despacho de contenedores por ferrocarril, la atención a buques de carga general, y la entrega de vehículos para el mercado local".

El puerto de "Cristóbal restablece sus operaciones, y con él, se activan cientos de manos panameñas que viven del movimiento portuario. La garita permanece abierta desde el 27 de febrero, permitiendo exportaciones, vacíos e importaciones", agregó la Presidencia panameña.

Balboa y Cristóbal fueron tomadas el pasado 23 de febrero por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que ese mismo día entregó su operación transitoria, por hasta 18 meses, a APM Terminals y a Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC), respectivamente.

Las autoridades panameñas han explicado que escogieron a APM Terminal porque más del 80 % de los contenedores que se mueven en Balboa son de Maersk y a TiL porque el más del 90 % de la carga que pasa por Cristóbal es de MSC, y la idea es mantener la cadena de suministros intacta.

El 23 de febrero fue publicado el fallo inapelable que anuló la concesión a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, con el argumentó la afectación a la soberanía o la falta de equilibrio económico en detrimento del Estado, parte de las razones expuestas por la Contraloría General para denunciar el contrato.

El Canal de Panamá ha dicho que opera de forma normal y segura mientras los puertos de Balboa y Cristóbal, que no forman parte del de la vía acuática ni administrativa ni operativamente, están en proceso de cambio de operador.