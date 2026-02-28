EEUU aconseja "extremar precauciones" a sus ciudadanos en todo el mundo por ataque a Irán

"Tras el inicio de las operaciones de combate de Estados Unidos en Irán, los estadounidenses de todo el mundo, y especialmente de Oriente Medio, deben seguir las directrices de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado estadounidense más cercano", detalla la alerta.

El documento advierte que los estadounidenses podrían "experimentar interrupciones en sus viajes debido a cierres del espacio aéreo" y les recomienda que "extremen las precauciones".

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque y el Gobierno anunció un grupo de trabajo para asistir a los ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio que deseen evacuar la región.