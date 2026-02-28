EE.UU confirma al Líbano que Israel no "aumentará" la situación si "no hay actos hostiles"

En un breve mensaje, Aoun apuntó ese anuncio, que llega después de que el grupo chií libanés Hizbulá condenara los ataques de EE.UU e Israel contra Irán y emitiera un llamamiento a "resistir" a los países de Oriente Medio.

Una de las principales preocupaciones en el Líbano es que se extienda aquí el conflicto de Israel con Irán puesto que los israelíes aún mantienen zonas ocupadas militarmente en territorio libanés tras el conflicto sobre el que se llegó a un alto el fuego hace más de un año, y dónde aún bombardea casi diariamente posiciones de Hizbulá.

Hizbulá condenó hoy en un comunicado lo que calificó de "intentos para crear entidades agotadas fáciles de controlar y dominar" en la región, al tiempo que alabó "la resistencia de Irán" tras décadas de sanciones, amenazas y ataques y "la unidad y la determinación del pueblo iraní".

El grupo chií expresó su "plena solidaridad" con los dirigentes y la población iraní y pidió a los países y las poblaciones de Oriente Medio "que reconozcan los peligros que entraña la agresión y resistan ante ellos".

Asimismo, advirtió de que ignorar la amenaza podría tener "graves consecuencias para todas la región".

Sin embargo, el grupo no comentó nada sobre si iba a atacar a Israel en defensa de Irán.

Hizbulá calificó los ataques de agresión "tiránica", "criminal" y "traicionera" cuyo objetivo es someter a Irán y a su pueblo, obligarlo a rendirse y negarle "su derecho legítimo a desarrollar capacidades nucleares pacíficas y misiles defensivos".

Según el grupo chií, la disputa nunca ha sido el programa nuclear de Irán, sino más bien "la negativa a tolerar un Estado fuerte y autosuficiente que defiende su soberanía en la región".

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.