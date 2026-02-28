EE.UU. recomienda a los buques evitar el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico

"El 28 de febrero comenzó una importante actividad militar en las zonas geográficas mencionadas anteriormente. Se recomienda a los buques mantenerse alejados de esta zona en la medida de lo posible", apuntó la Administración Marítima en una alerta que estará vigente hasta el 7 de marzo.

La nota recordó que cualquier buque comercial con bandera, propiedad o tripulación estadounidense "debe mantener una distancia de 30 millas náuticas con respecto a los buques militares estadounidenses para reducir el riesgo de ser confundidos con una amenaza".

El estrecho de Ormuz, única salida del golfo Pérsico hacia el mar Arábigo, posee una enorme relevancia estratégica ya que por sus aguas transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, además de grandes volúmenes de gas natural licuado, por lo que cualquier alteración en esta vía puede provocar un alza en los precios de la energía y fuertes impactos en la economía global.

A pesar de las negociaciones nucleares en curso entre Washington y Teherán, Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que ha respondido con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.