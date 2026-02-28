El Ejército israelí mata a un palestino en la ciudad de Gaza

Según fuentes de la Media Luna Roja Palestina, al menos una persona murió y otra resultó herida por la detonación de un explosivo lanzado desde un dron cuadrocóptero israelí, que atacó a varios civiles al este del barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza.

Los servicios de emergencia afirmaron haber trasladado a las víctimas al hospital gazatí de Al Shifa. El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre el incidente.

El ataque tuvo lugar a pesar de la escalada entre Israel y Estados Unidos contra Irán, que mantiene a la población y las fuerzas armadas israelíes en alerta máxima por la constante llegada de oleadas de misiles de la República Islámica al país.

Otras siete personas murieron ayer viernes en ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, cuatro de ellos policías.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla, la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

De hecho, el número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua supera ya los 620 fallecidos, según datos recabados por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Sanidad también señala que desde la tregua más de 1.600 gazatíes han quedado heridos por ataques israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en represalia por los ataques liderados por Hamás contra territorio israelí, más de 72.090 palestinos han muerto, en lo que una comisión independiente de la ONU y distintas ONG califican como un "genocidio".