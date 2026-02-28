El escritor Michel Houellebecq vuelve a la música y publica el primer sencillo de un disco

La primera canción desvelada, 'Ils chevauchaient le vent', está desde hoy disponible en plataformas digitales y en ella Houellebecq se mantiene fiel al estilo de recitar los versos con su voz grave y melancólica, más que cantar al uso.

'Souvenez-vous de l'homme', editado por el sello Modulor, estará compuesto por doce temas y en él el autor de obras como 'Sumisión' o 'Las partículas elementales' está acompañado del músico y compositor Frédéric Lo.

La salida del disco estará, además, acompañada de una gira de conciertos en Francia.

Houellebecq, de 70 años, ya había publicado en el año 2000 un álbum de estudio, llamado 'Présence humaine'.

Antes de eso, en 1996, había tenido otras experiencias musicales como cuando recitó sus poemas con música en 'Le sens du combat', una grabación originalmente realizada para Radio France.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También participó en proyectos de otros músicos y bandas, como el disco 'Les parages du vide' (2014) de Jean-Louis Aubert, cantante del grupo Téléphone.

Además de la salida de este disco, el próximo 4 de marzo Houellebecq -que es uno de los escritores franceses actuales más traducidos y vendidos en todo el mundo- publicará un poemario titulado 'Combat toujours perdant', editado en Francia por Flammarion.