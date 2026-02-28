El Estrecho de Ormuz no está cerrado, según el organismo británico de comercio marítimo

El organismo, que monitorea la actividad comercial en los océanos, reconoció que ha habido numerosos barcos que transitan por el Golfo Pérsico y que hoy han enviado señales de radiofrecuencia VHF asegurando que ese estrecho (que separa Irán por el norte y Emiratos Árabes Unidos por el sur y es vital para el comercio mundial de hidrocarburos) estaba cerrado.

"Esos informes no han podido ser confirmados independientemente", dijo el UKMTO, que añadió que los mensajes que se envían por canales VHF "no son legalmente vinculantes y no constituyen ninguna restricción de navegación según la ley internacional".

Los países en conflicto y sus fuerzas militares pueden declarar unilateralmente zonas de exclusión marítima para reducir los riesgos, "pero esto no está pensado para impedir la navegación mercante o neutral, y los navíos siguen siendo libres para navegar en las aguas internacionales", concluyó.

El comunicado de UKMTO concluye pidiendo prudencia a los navegantes con medidas básicas como tomar distancia de buques militares, reportar actividades sospechosas (incluyendo electrónicas), tener abiertas las líneas de comunicación con el organismo y obedecer a las señales de alto cuando las reciban.