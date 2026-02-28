El expresidente ecuatoriano Correa espera volver a Venezuela porque "no ha cambiado nada"

Preguntado en una entrevista con EFE si está limitando sus viajes internacionales tras la acción desarrollada por Estados Unidos en Venezuela, Correa afirmó que últimamente disminuyeron sus viajes porque está enfocado en publicar un nuevo libro, pero anticipó que pronto retomará su agenda internacional.

El exmandatario recordó que, hasta ahora, no hay nada contra él en Estados Unidos, más allá de que hace más de un año el Gobierno norteamericano vetara cualquier visado de ingreso a su territorio a Correa, a su exvicepresidente Jorge Glas y a sus respectivos familiares directos.

"No sé si se inventarán algo. (Marco) Rubio, antes de ser el secretario de Estado, sí dijo que yo dirigía el crimen organizado en Ecuador y la tontería de siempre. En todo caso, yo me sigo moviendo pero en estos meses he parado un poco porque quería acabar mi libro", apuntó Correa.

El expresidente apuntó que espera en las próximas semanas volver a viajar fuera de Bélgica, donde reside con la condición de refugiado frente a una condena firme de ocho años de cárcel en Ecuador por cohecho en la financiación de su partido, entonces en el poder.

Entre sus viajes espera que se pueda dar una nueva visita a Venezuela, donde el chavismo se mantiene en el poder con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, bajo la presión de la Administración de Donald Trump para atender sus demandas.

"Otro de los grandes mitos es que con el bombardeo (de EE.UU.) cambió el régimen, pero no ha cambiado nada en Venezuela", indicó Correa, para quien lo que ha sucedido es que "se abrieron las inversiones para Estados Unidos y la venta de petróleo".

"Eso es lo que siempre buscamos, porque me incluyo, yo soy asesor. Se tenía que vender el petróleo sancionado a China con 25 % de descuento, cuando el petróleo pesado es para refinerías de la costa oeste de Estados Unidos", consideró Correa.

"Ellos mismos se bloquearon, ellos mismos se dispararon al pie y esa es una de las hipótesis de por qué ahora han flexibilizado tanto. De hecho, el bloqueo de facto lo están levantando porque era muy costoso para ellos", añadió.

Correa comentó que "en la administración (de Venezuela) siguen los mismos, pero ya permitieron el acceso al sistema internacional de pagos, inversiones extranjeras estadounidenses, venta del petróleo de Estados Unidos, porque era el pretexto: querían ya levantar el embargo".