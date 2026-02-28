El Gobierno español pide a sus nacionales en Irán que abandonen el país

Según indicaron a EFE fuentes de Exteriores, las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán".

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado, en horas de la mañana de Irán, un ataque contra objetivos en la nación persa según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció una operación militar a gran escala con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán.

El mandatario, asimismo, pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.