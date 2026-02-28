El hijo del sha Reza Pahlavi llama a fuerzas iraníes a darle la espalda a Jamenei

"La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de exterminio; no el gran país y la nación de Irán", consideró Pahlavi tras el ataque conjunto lanzado por EE.UU. e Israel a Irán esta mañana.

Así, a Estados Unidos pidió que actúe "con la máxima cautela para proteger la vida de los civiles".

"La victoria final seguirá siendo nuestra. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes culminaremos la tarea en esta batalla final. Se acerca la hora de volver a las calles", apuntó Pahlavi, quien recomendó a los iraníes que permanezcan en sus hogares "por ahora" pero estén listos "para regresar a las calles para la acción final en el momento oportuno".

Estados Unidos e Israel lanzaron en horas de la mañana de Irán un ataque contra objetivos en la nación persa según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de lo ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.