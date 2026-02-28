El Mirandés se examina en Anduva ante un Ceuta en racha para confirmar su reacción

Su técnico, Antxon Muneta, sostuvo en rueda de prensa que la última victoria era necesaria "para refrendar el trabajo”, pero advirtió de que el equipo aún está lejos de su objetivo.

El preparador rojillo confirmó que Carlos Fernández llega justo y será probado hasta última hora para intentar tenerlo disponible el máximo tiempo posible.

En cambio, Malsa es baja segura y siguen lesionados Pablo y Postigo, mientras que Igor Nikic sí regresa a la convocatoria.

El técnico trasladó su respeto por el conjunto ceutí, al que calificó como uno de los equipos más en forma del campeonato y destacó su confianza y su propuesta ofensiva, señalando que su buen momento anímico puede compensar el desgaste físico de haber jugado entre semana.

El entrenador espera un partido híbrido en cuanto a dominio: momentos con posesión rival y otros con protagonismo local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque el vestuario insiste en el mensaje de ir partido a partido, la plantilla es consciente de que una victoria acercaría al equipo a la zona de permanencia y reforzaría la moral antes de próximos compromisos exigentes, incluido el derbi ante el Burgos CF.

Por su parte, el Ceuta afronta su visita en un gran momento y como una nueva prueba de fuego para trasladar a domicilio la buena imagen que ofrece en su campo, donde está cimentando una gran parte de su camino hacia la salvación en su primer año en la categoría de uno de sus equipos 'revelación', al ser noveno con 41 puntos, igualado con Córdoba y Sporting.

La Agrupación Deportiva llega a Miranda de Ebro con el empuje que le ha supuesto sumar los seis últimos puntos en juego tras derrotar en casa al Granada (2-1) y al Córdoba (3-2), a este último el pasado miércoles en el partido de la vigésima quinta jornada que fue aplazado hace unas semanas.

Sin embargo, los ceutíes, que han logrado 31 puntos en su estadio por sólo 10 fuera (2 triunfos, 4 empates y 7 derrotas), siguen teniendo una asignatura pendiente como visitantes que quieren empezar a saldar en este partido, aprovechando la buena dinámica de los últimos enfrentamientos.

En la primera vuelta, concretamente en la décima jornada, derrotó al Mirandés (2-0) con goles de Matos y Konrad en el primer tiempo, y ahora quiere continuar sumando puntos que añadir a los 41 alcanzados ya, que lo sitúan a solo uno de los puestos de promoción de ascenso.

Aún así, el Ceuta encara el choque con numerosas bajas al no estar titulares como el lateral Matos, por un golpe en el glúteo; el centrocampista Youness, sancionado por acumulación de amonestaciones; el delantero Marc Domenech, por un pinchazo en el muslo; ni los centrocampistas Campaña y Anuar, ambos por molestias musculares.

El técnico José Juan Romero sí ha recuperado al central Carlos Hernández, ausente del último partido por sanción. Los 966 kilómetros que separan Algeciras (Cádiz) de Miranda de Ebro han motivado que pocos aficionados ceutíes se hayan animado a viajar para arropar a su equipo en el Municipal de Anduva.

Mirandés: Juanpa, Tamarit, Juan Gutiérrez, Maras, Jorge Cabello, Fer Medrano, Ali Houary, Selvi Clua, Bauzà, Carlos Fernández y Javi Hernández.

Ceuta: Pedro López; Aisar, Redru, Carlos Hernández, Diego González; Bodiger, Marino, Rubén Díez, Kuki Zalazar; Koné y Marcos Fernández.