El presidente de Irán se encuentra bien, informan medios estatales

“Pezeshkian se encuentra en perfecto estado de salud”, informaron varias agencias iraníes como Mehr y Tasnim.

“Cabe señalar que hace unas horas partes de Teherán fueron objeto de un ataque aéreo estadounidense-sionista”, añadieron.

Israel y Estados Unidos lanzaron hoy ataques contra la República Islámica que produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda se produjo el jueves y hay otra prevista para el lunes.

Esas negociaciones se mantienen bajo la amenaza militar de Estados Unidos que ha aseguro que atacaría al país persa si no se alcanzaba un acuerdo para lo que ha realizado en Oriente Medio el mayor despliegue militar desde 2003.