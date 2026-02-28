El presidente de Perú no asistirá a la cumbre de líderes de Trump por llegada de El Niño

El presidente estadounidense invitó hace dos semanas al entonces mandatario interino de Perú, el derechista José Jerí, a esta cumbre a la que han confirmado su presencia los presidentes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras.

Jerí fue destituido el 17 de febrero por el Congreso por presunto tráfico de influencias y un día después asumió el cargo Balcázar, congresista de izquierda.

Este sábado, el canciller, Hugo de Zela, anunció en la emisora Exitosa que Balcázar no asistirá a dicho encuentro por la situación de emergencia que vive el país, ante la llegada de El Niño Costero y que ya ha provocado la declaratoria de estado de emergencia en 246 municipios por el impacto de las lluvias, inundaciones y aludes.

"En estas circunstancias no es prudente que el presidente se ausente del país", indicó De Zela.

En este sentido, el canciller dijo que resultaría "difícil" que el presidente viaje a Estados Unidos para participar en la cumbre, a pesar de que el Gobierno estadounidense ya invitó formalmente a Jerí tres días antes de su destitución.

Además, De Zela señaló que Perú no puede ser representado por otra autoridad debido a que se requiere, exclusivamente, la presencia de los jefes de Estado.

"Fueron muy claros cuando dieron la invitación hace varias semanas", detalló el ministro.

La cita convocada por Trump para el próximo 7 de marzo se perfila como el primer foro regional de líderes de las Américas bajo el actual mandato estadounidense.

De acuerdo a la Cancillería peruana, la invitación a Jerí "se dio en el marco de la conmemoración del bicentenario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, y refleja una trayectoria de amistad fundamentada en valores compartidos, respeto mutuo y una agenda bilateral orientada al beneficio de ambos pueblos".