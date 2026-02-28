El presidente del Senado español recorre una fortaleza militar colonial en Panamá

Durante el recorrido, la delegación liderada por Rollán e integrada además por el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios Fernández, conoció de primera mano la importancia histórica, cultural y patrimonial del sitio, considerado uno de los principales bastiones coloniales del Caribe, precisó un comunicado de la cartera de Cultura panameña.

San Lorenzo y el fuerte de San Jerónimo, unos magníficos prototipos de la arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII situados en el área de Portobelo, están desde 2012 en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro y son sometidos a trabajos de restauración enmarcados en los proyectos en desarrollo en las Fortificaciones de la Costa Caribe panameño.

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, acompañó el recorrido de la delegación española, y destacó el valor de estos encuentros diplomáticos porque "fortalecen la cooperación cultural internacional, al tiempo que permiten proyectar el patrimonio panameño como un referente histórico de relevancia mundial".

Rollán, del conservador Partido Popular (PP), visita Panamá para realizar la invitación formal de cara al Foro Parlamentario Iberoamericano, cuya presidencia ha asumido las Cortes Generales de España, y que se celebrará el segundo semestre de 2026, con carácter previo a la XXX Cumbre Iberoamericana, que albergará Madrid en noviembre.

La agenda del senador ha incluido un discurso en la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como una reunión con diputados panameños de diferentes partidos.

"La Unión Europea e Hispanoamérica conformamos un espacio de libertad, democracia y progreso económico que aspira legítimamente a desempeñar un rol protagonista en el mundo (...) sigamos construyendo puentes (...) haciendo de Iberoamérica una voz tan firme como respetada", dijo Rollán en su intervención en el legislativo.