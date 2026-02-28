El presidente Paz lamenta el accidente de avión que dejó "mucho dolor" en Bolivia

"Hoy es un día de mucho dolor para la ciudad de El Alto y la Patria por el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto. Quiero expresar toda mi solidaridad y mis condolencias con las familias de los heridos y fallecidos", publicó Paz en la red social X.

El gobernante aseguró que "todos los miembros del gobierno están trabajando activamente, asistiendo a los heridos y a los afectados".

"Las investigaciones se están desarrollando bajo la responsabilidad de las autoridades correspondientes y esperamos pronta información", añadió.

El accidente ocurrió este viernes, cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), una división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba billetes sin valor legal, aterrizó y se salió de la pista por causas que están siendo investigadas.

Tras tocar tierra en el aeropuerto internacional de El Alto, la aeronave recorrió un kilómetro, hasta acabar fuera del perímetro de la terminal aérea, con afectaciones a unos 15 vehículos que circulaban por el lugar.

El accidente dejó un saldo de al menos 15 fallecidos y 28 heridos que reciben atención médica en distintos hospitales de La Paz y El Alto, confirmó la ministra de Salud, Marcela Flores.

Según mostraron medios locales y videos difundidos en redes sociales, varias personas intentaron aproximarse al lugar del accidente para recoger los billetes, ante lo cual, primero los bomberos tuvieron que echarles descargas de agua e incluso luego, cuando llegó la Policía, se tuvieron que emplear gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

Los disturbios continuaron cuando más personas llegaron al sitio, e incluso atacaron a policías y bomberos, entorpeciendo el rescate y búsqueda de víctimas y heridos, ante lo cual se desplegaron unos 600 militares para respaldar la labor policial.

Autoridades y gremios de periodistas denunciaron que la turba apedreó ambulancias y agredió a equipos de prensa que cubrían el suceso.

La Asociación de Corresponsales de Prensa Internacional (ACPI) expresó su repudio a "la agresión física y a la restricción del trabajo periodístico" ejercidas por un policía contra un fotoperiodista de una agencia internacional.

El BCB explicó en un comunicado que el dinero transportado en el avión eran billetes de los cortes de 10, 20 y 50 bolivianos, dentro de una contratación que se hizo en 2025 para reemplazar el papel moneda desgastado.

Las autoridades del área económica explicaron que el proceso de monetización, es decir, la autorización para que los billetes circulen legalmente, se realiza solo después de que el material es recibido y resguardado en las bóvedas del BCB, lo que no ocurrió con estos billetes, por lo que no tienen valor legal y su tenencia y uso son un delito.

Por instrucciones del ente emisor, los militares y policías quemaron el dinero que quedó esparcido en el lugar del accidente.

El Ministerio de Salud hizo un "llamado urgente" a donar sangre ante la emergencia para atender a los heridos.