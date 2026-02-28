Embajada de EE.UU en Catar pide a sus ciudadanos resguardarse "hasta nuevo aviso"

Según la nota, el personal de la embajada en el país del golfo Pérsico ya está aplicando el protocolo denominado en inglés "shelter in place" - resguardarse en el entorno inmediato- y "recomienda a todos los estadounidenses a hacer lo mismo hasta nuevo aviso".

"Encuentren un lugar seguro, en su residencia o en otro edificio seguro. Tengan suministro de comida, agua medicamentos y otros bienes esenciales; eviten manifestaciones y mantengan un perfil bajo; sean conscientes del entorno; revisen los medios locales para noticias de última hora; estén preparados para ajustar sus planes; Mantengan su teléfono cargado y comunicaciones con su familia y amigos para informarles de su estatus", indicó la nota publicada en redes sociales.

Israel, con el apoyo de los EE.UU, bombardeó esta mañana Teherán, quebrando semanas de negociaciones entre las autoridades de la Republica Islámic y el gobierno del presidente Donald Trump para controlar la escalada bélica.

El pasado mes de junio, durante la oleada de bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán y las instalaciones de su programa nuclear, Teherán respondió con un bombardeo simbólico -que fue avisado con tiempo- contra la base aérea estadounidense de Al Ueid, la mayor que Washington mantiene en todo Oriente Medio.