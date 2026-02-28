Empieza en el Congo la campaña de los comicios en los que Nguesso busca un quinto mandato

La campaña, que durará dos semanas, tiene en liza al mandatario, de 82 años, y a seis candidatos de la oposición que compiten por la Presidencia, incluido el joven Destin Gavet, de 34 años, que se postula por primera vez por el Movimiento Republicano (MR).

Sin embargo, la oposición llega estos comicios fragmentada y tiene pocas posibilidades de batir al Partido Congoleño del Trabajo (PCT), liderado por Nguesso.

Además, los principales partidos opositores, como la Unión de Demócratas Humanistas (UDH-Yuki) y la Unión Panafricana para la Socialdemocracia (UPADS), no presentan candidatos al considerar que no se dan las condiciones para unas elecciones creíbles.

Nguesso comenzó la campaña con un mitin en Pointe-Noire (sur), capital económica y petrolera del país situada en la costa atlántica.

"Jóvenes vibrantes, mujeres, fuerzas motrices de Pointe-Noire, ha llegado el día. Movilicémonos masivamente para este gran momento de unidad, comunión e intercambio en torno a nuestro proyecto para el Congo: Aceleremos la marcha hacia el desarrollo", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de la red social X.

Militar de carrera, Nguesso llegó al poder en 1979 y fue derrotado por Pascal Lissouba en las primeras elecciones pluralistas de 1992.

Pero este raro ejemplo de alternancia pacífica en África central terminó en 1997 con el regreso al poder de Nguesso, después de una guerra civil contra las fuerzas de Lissouba.

En 2015, remodeló la Constitución que limitaba el número de mandatos presidenciales a dos.

El mandatario congoleño es el tercer presidente en activo que más tiempo ha ocupado el poder en África, después del ecuatoguineano Teodoro Obiang y el camerunés Paul Biyá, que gobiernan desde 1979 y 1982, respectivamente.