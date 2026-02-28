Empresas eléctricas estatales peruanas refuerzan medidas de prevención por El Niño Costero

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, indicó que entre las principales disposiciones emitidas, destaca que las empresas eléctricas deberán disponer la inmediata activación y ejecución de sus planes de contingencia, orientados a prevenir, mitigar y atender interrupciones del servicio eléctrico ocasionadas por lluvias intensas, huaicos (aludes), desbordes de ríos o vientos fuertes.

Asimismo, se instruye poner a disposición todos los recursos humanos y logísticos necesarios, incluyendo maquinaria pesada, grupos electrógenos de reserva y cuadrillas de respuesta rápida, a fin de garantizar la pronta reposición del servicio en las zonas que pudieran resultar afectadas.

El ministerio dispuso también de que las gerencias de operaciones y mantenimiento de las diversas empresas a nivel nacional deberán reforzar el personal en campo, priorizando la vigilancia preventiva de subestaciones y líneas de transmisión ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad, como cuencas, laderas y cauces de ríos.

La directiva también detalla que las empresas deberán establecer un canal de comunicación fluida y en tiempo real con la Oficina de Defensa Nacional del ministerio, remitiendo reportes diarios y detallados sobre el estado de su infraestructura eléctrica, las acciones preventivas implementadas y las atenciones de emergencia realizadas.

El Gobierno de Perú ha decretado esta semana el estado de emergencia en 246 distritos de 14 regiones, Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, ante el riesgo de lluvias intensas asociadas a El Niño.

Este sábado, la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) emitió un comunicado en el que confirmó que mantiene el sistema de alerta de El Niño Costero.

Detalló que durante la mayor parte del evento, es más probable que predominen condiciones cálidas de magnitud débil, pudiendo alcanzar la magnitud moderada antes de julio.

El pronóstico vigente indica lluvias superiores a lo normal en la costa norte, con una mayor probabilidad de episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, sin descartar eventos extremos durante marzo y abril. En cuanto a la costa central y sur, se esperan lluvias episódicas de moderada intensidad en marzo.

En cuanto al pronóstico hidrológico se prevé que en los ríos de la región hidrográfica del Pacífico predominen caudales superiores a lo normal y se espera el incremento en la frecuencia e intensidad de crecidas repentinas y activación de quebradas.

También recomendó a los tomadores de decisiones adoptar medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres y sugirió dar seguimiento constante a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales.