España pide respeto al derecho internacional tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán

"La violencia solo trae caos", escribió Albares en su cuenta en la red social X, donde subrayó que "desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad".

Asegura además que las embajadas de España en la región están "plenamente operativas para los españoles".

Según indicaron a EFE fuentes del Ministerio, en Irán hay actualmente 158 españoles, a los que Exteriores ha pedido que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.

Las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán", han añadido.