Mundo
28 de febrero de 2026 - 16:45

España traslada a Emiratos y Kuwait el apoyo a su soberanía y pide el cese de los ataques

Madrid, 28 feb (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, habló este sábado con sus homólogos de los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, cuyos países han sido atacados por Irán, y además de trasladar el apoyo a su soberanía e integridad territorial exigió el cese de los ataques.

Por EFE

Albares dio cuenta de estas conversaciones a través de la red social X, donde expresó el respaldo del Ejecutivo español "a su soberanía e integridad territorial".

"Los ataques deben cesar", subrayó el ministro, quien exigió también el respeto al derecho internacional: "Sólo mediante el diálogo y la diplomacia llegará la estabilidad y la paz a Oriente Medio".

Irán está atacando bases estadounidenses en varios países de la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, en represalia a la operación que este sábado han lanzado Estados Unidos e Israel en Irán.