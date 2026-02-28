Expresidente colombiano y Nobel de Paz Juan Manuel Santos pide cese de ataques contra Irán

Santos, quien preside el grupo internacional de líderes The Elders fundado por Nelson Mandela en 2007, afirmó que "la historia demuestra que las guerras destinadas a forzar cambios de régimen no producen ni democracia ni estabilidad".

Santos también alertó de que una escalada del conflicto podría tener consecuencias graves a nivel mundial, especialmente por el riesgo relacionado con el material nuclear iraní.

"El colapso del Estado iraní crearía un grave riesgo de que material nuclear caiga en manos de terroristas u otros actores no estatales, con consecuencias catastróficas para el mundo", afirmó.

Estados Unidos lanzó en la madrugada de este sábado, con apoyo de Israel, una ofensiva militar contra Irán que ha dejado al menos 201 muertos y 747 heridos según la Media Luna Roja iraní, en una operación que ha elevado la tensión internacional y ha provocado llamados globales a evitar una escalada mayor.