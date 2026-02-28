Francia pone en alerta a sus fuerzas de seguridad interiores por la crisis en Oriente

La medida, destinada a detectar con antelación cualquier posible alteración del orden público en Francia a raíz del conflicto, se dio a conocer en un telegrama enviado a los prefectos (delegados del Gobierno) de todas las regiones, al que tuvo acceso la cadena pública Franceinfo.

Nuñez se encuentra entre los ministros que participan desde las 18.00 horas (17.00 GMT) en una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para abordar el conflicto.

"Nosotros no hemos sido ni prevenidos ni hemos estado implicados", subrayó Macron en los primeros minutos de esa reunión, que estuvieron abiertos a las cámaras.

El presidente francés recalcó que la prioridad de París es la seguridad de los nacionales y las empresas franceses, pero también la seguridad interior.

Esta preocupación se debe habitualmente a que, en momentos de crisis, como ya ocurriera con sucesos como los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, se elevan las amenazas de ataques terroristas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Macron recordó que esta mañana pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya que cree que el trabajo diplomático debe retomarse porque "nadie puede pensar" que la cuestión nuclear y balística iraní ni sus actividades desestabilizadoras en la región se van a arreglar "simplemente con ataques".

También recalcó el derecho del pueblo iraní a expresarse y a decidir su destino.

En la reunión también participan altos cargos como el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, o la de Defensa, Catherine Vautrin.