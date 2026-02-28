Gobierno argentino "valora y apoya" ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

"El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región", comienza el mensaje difundido en redes sociales por el canciller argentino, Pablo Quirno.

El Ejecutivo del presidente Javier Milei expresó que "confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer las condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera".

Además, el Gobierno argentino subrayó su "solidaridad con el pueblo iraní, que a lo largo de los años ha manifestado con valentia su aspiración a vivir en libertad, con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional".

El Gobierno argentino volvió a responsabilizar en su comunicado a Irán por los atentados contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa misma ciudad, que tuvo lugar en 1994 y causó 85 víctimas mortales.

En enero, Argentina declaró la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista y le adjudicó la autoría del ataque contra la AMIA y también el de la embajada de Israel en Buenos Aires de 1992, que mato a 29 personas.

Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos también al grupo chií libanés Hizbulá.