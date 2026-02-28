Gobierno paraguayo busca garantizar cupo del 25 % de exportaciones del Mercosur a la UE

"Estamos iniciando conversaciones desde la Cancillería de Paraguay con otros países para distribuir los cupos, porque hay algunos países que van a tener cupos dentro del acuerdo. Entonces, va a depender de nosotros cómo nos distribuimos ese cupo que toque al Mercosur", dijo el ministro de Industria y Comercio paraguayo, Marco Riquelme, en una entrevista que difundió este sábado el medio local ABC TV.

En este sentido, Riquelme explicó que Paraguay "necesita" asegurar cupos de exportación del 25 % incluso en rubros donde no tiene mayor capacidad, puesto que esto servirá como aliciente al desarrollo de su industria.

El funcionario puso como ejemplo la industria de carne de pollo, donde el Mercosur tiene un cupo de exportación libre de aranceles de 180.000 toneladas anuales al bloque de los Veintisiete.

"Hoy, Paraguay no tiene esa capacidad de producción", dijo Riquelme sobre las 45.000 toneladas que Paraguay aspira como cupo de exportación de este rubro a la UE.

"Pero, si es que nosotros tenemos ese 25 %, vamos a poder desarrollar capacidades como para lograr, en poco tiempo, producir ese volumen de pollo", agregó.

El acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, firmado el pasado 17 de enero en la capital de Paraguay, creó el mayor mercado del mundo con un aproximado de 700 millones de consumidores.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el viernes que el pilar comercial del pacto entró en vigor de forma provisional, después de que fuera ratificado por los parlamentos de Argentina y Uruguay.