Grupo opositor iraní en el exilio reclama gobierno provisional hacia una democracia

En un comunicado, CNRI indicó que ese Gobierno, que estaría liderado por Rajavi, llevaría a cabo un plan de 10 puntos para lograr "un Irán no nuclear que también carezca de armas de destrucción masiva", en paz, en coexistencia y con cooperación internacional y regional.

Dicho plan descarta un gobierno religioso y afirma la "soberanía del pueblo en una república basada en el sufragio universal y el pluralismo", con separación entre el clero y el Estado.

Resalta el compromiso con los derechos humanos individuales y colectivos, como el de expresión, reunión, o asociación política, así como con la igualdad de género.

La organización con sede en Francia, que a menudo organiza actos y manifestaciones en grandes capitales desde el exilio, promete igualmente un sistema judicial justo e independiente.

En un mensaje separado dirigido a Irán, Rajavi llamó al personal de las fuerzas armadas a ponerse del lado del pueblo y pidió a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y a otras instituciones dedicadas a preservar el régimen que depongan las armas y se rindan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Encabezados por la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEJ), el CNRI es una coalición de grupos disidentes iraníes en el exilio que abogan por la caída de la República Islámica.